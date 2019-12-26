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  4. Van Gölü’nde kaçakları taşıyan tekne battı (1)

Van Gölü’nde kaçakları taşıyan tekne battı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 08:12 | Son Güncelleme

VAN Gölü’nde Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı.

Orhan AŞAN/BİTLİS,(DHA)- VAN Gölü’nde Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Van’dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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