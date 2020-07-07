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Van Gölü'nde Kayıp Mülteciler Aranmaya Devam Ediliyor

07.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Van’da yasadışı yollarla Türkiye’ye girenleri taşıyan ve Van Gölü’nde batan tekneyi arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 11 kişinin cesedine ulaşılırken olayla ilgili 5 kişi de tutuklandı

Van Gölü'nde Kayıp Mülteciler Aranmaya Devam Ediliyor

Van’da yasadışı yollarla Türkiye’ye girenleri taşıyan ve Van Gölü’nde batan tekneyi arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 11 kişinin cesedine ulaşılırken olayla ilgili 5 kişi de tutuklandı.

Geçen ay sonunda kaybolan ve içinde onlarca mültecinin bulunduğu tekneyi arama çalışmaları sürüyor. Teknede Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden 100’e yakın mültecinin bulunduğu ihbarının ardından tekneyi arama çalışmaları başladı.

Ankara'dan batık teknenin yerini bulmak için ROW cihazı getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ekiplerin de katıldığı çalışmalar, denizden botlar, havadan helikopterle devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknede 60 kişinin bulunduğunun sanıldığını açıklamıştı. Çalışmalarda şimdiye kadar 11 kişinin cesedi bulundu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada olaya karışan 5 kişinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada “Van gölünde battığı değerlendirilen tekneyle ilgili arama-tarama faaliyetleri sonucunda 05.07.2020 19.00 sıralarında ve 06.07.2020 06.30 sıralarında Van Gölünün Tatvan kısmında su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin cesedine ulaşılmış ve şu ana kadarki sayı 11'e yükselmiştir. Konu ile alakalı Kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar;5 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltında, 3 kişi adli kontrolle ve 4 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 17 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor” denildi.

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