Van Gölünde Sığınmacı Teknesi Battı 7 Ölü

Asya ülkelerinden kaçak yollarla Türkiye’ye gelen sığınmacıları taşıyan bir tekne, Van Gölü’nün Bitlis kıyılarında battı. Olayda 7 sığınmacı öldü, 64 kişi yaralandı.

Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan gelen sığınmacıları taşıyan ve Van’dan yola çıktığı tahmin edilen tekne, Bitlis’in Adilcevaz İlçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan bölgede kıyıya yanaşmaya çalıştı. Ancak bu sırada tekne alabora oldu.Saat 3 sularında meydana gelen olayda, 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine giden kurtarma ekipleri 64 kişiyi kurtardı. 2 kişinin de hastanede öldüğü olayla ilgili Bitlis Valiliği, ”İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

Türkiye’ye kaçak girenlerin ana rotası olan Van’da bu yılın bahar aylarında sınırı kaçak geçen 25 sığınmacı donarak ölmüştü.

