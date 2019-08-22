Van Gölü’nde Urartu izleri

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü’ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan Ayanis Kalesi’nin kıyısında başlatılan su altı arkeolojik çalışmalarda Urartu izleri aranıyor.

Rusa tarafından Van Gölü’ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgilerin elde edilmesini sağlayan Ayanis Kalesi’ndeki kazı çalışmaları 30 yıldır sürüyor. Ayanis Kalesi’ndeki kazı çalışmalarına yeni bir boyut kazandıran Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, kalenin 50 metrelik kıyısında bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 5 kişilik ekip oluşturuldu. Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında oluşturulan ekip, Van Gölü’nde sonar cihazıyla tarama yapıyor. Şu ana kadar 5 kilometrekare alanı tarayan ekip, göle tüplü dalış yaparak su altı görüntüleme ve belgeleme yapıyor.

“Urartular göle yabancı bir uygarlık değil”

Açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Van yöresinin tarih, kültür ve arkeoloji açısından çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkat çekti. Urartuların Van Gölü’ne yabancı bir uygarlık olmadığını ifade eden Prof. Dr. Işıklı, “Ayanis Kalesi kazıları yaklaşık 30 yıldır devam etmektedir. Biz de bu kazıları yeni projelerle zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda öncelikle Van Gölü’nün iki noktasında 7. yüzyılda Urartuların en büyük krallarından biri olan 2. Rusa, iki büyük kale kuruyor. Bunlardan biri Ayanis Kalesi diğeri de Adilcevaz’da bulunan Kef Kalesi’dir. Bu iki kale göl üzerinde muhakkak bir iletişim halinde olmalıdır. Bildiğimiz gibi Urartular Van Gölü civarında yerleşmiş bir uygarlık. Bu nedenle Urartular göle yabancı bir uygarlık değil. Gölü kullanmışlar. Elimizdeki arkeolojik veriler de bunu gösteriyor” dedi.