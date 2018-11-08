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Van Gölü'ndeki Akdamar Adası içme suyuna kavuştu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve tarihi Akdamar Kilisesi'ne de ev sahipliği yapan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, içme suyuna kavuştu.

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve tarihi Akdamar Kilisesi'ne de ev sahipliği yapan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, içme suyuna kavuştu. Yaklaşık 6 ay önce başlayan projenin tamamlandığını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından duyurdu. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti modelinde olduğu gibi, Gevaş'tan içme suyu götürmek için Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından 5 milyonluk yatırımla 25 Mayıs 2018'de içme suyu hattı projesi hazırlandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Ermenilere ait Surp Haç Kilisesi'nin de bulunduğu adada proje için geçen Temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi ile ilgili firma yetkilileri arasında imza töreni yapıldı. Gevaş'taki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağından adaya su taşınmasını hedefleyen proje kapsamında, boru batırma işlemine ise 16 Eylül'de başlandı. Toplam 4 kilometre olan boru hattı için yoğun bir çalışma yürütüldü. Ortalama 80 kilogram ağırlığındaki 600 beton blokla Van Gölü'ne batırılan 125 mm çapında, 25 atü'lük borular adaya ulaştırıldı. Adaya yapılan 20 metreküplük depo aracılığıyla da tarihi görünümlü 5 çeşmeyle Akdamar'a içme suyu verildi. VALİ DUYURDU Projenin tamamlanması büyük sevinç yaratırken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluğlu ise haberi Twitter hesabından duyurdu. Vali Zorluoğlu, "Günaydın Van. Akdamar Adası tatlı suya kavuştu. Teşekkürler VASKİ, tebrikler Büyükşehir" paylaşımında bulundu. RÜYAMIZ GERÇEKLEŞTİ Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da projenin tamamlanmasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan, "Akdamar'a tatlı su götürülmesi bizim rüyamızdı. Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sayın Murat Zorluoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum, rüyamızı gerçeğe dönüştürmüş oldu. Bu prestij proje her şeyden evvel tarihimize karşı sorumluluk duygumuzu en güzel şekilde ifade ediyor. Bu projeyle ada yılın büyük bir döneminde yeşil kalmış olacak. Ada turizminde ziyaretçi sayısında da kademeli bir artışı beraberinde getirecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Hayırlara vesile olsun" dedi.

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