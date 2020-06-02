HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır

Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 08:42 | Son Güncelleme

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı’nda, pandemi tedbirlerine uyularak yeni sezon hazırlıkları sürdürülüyor. Geçen yıllarda günlük bin kişinin ziyaret ettiği plajda, bu yıl koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı için kısıtlamaya gidilecek.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olarak açılışı yapılan Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı da yaz aylarında temiz suyu nedeniyle vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Mollakasım Halk Plajı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni sezon için hazırlıklar başlatıldı.

PLAJDA DÜZENLEMELER YAPILDI

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı plajı olan 'Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda incelemelerde bulundu. Plajda hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Akman, çevre düzenlemesini yapıp, kamelyaları ve engelli rampasını onardıklarını, boya badana işlerini yaptıklarını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs nedeniyle Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda bazı önlemler aldıklarını belirten Başkan Akman, plaja gelen tüm misafirlerin tesislerin girişinde ateşleri ölçüleceğini, el dezenfeksiyon imkanı sağlayacaklarını söyledi.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, HALKIMIZIN DA DİKKAT ETMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Plajda bulunan şezlongların ve piknik yerlerinin sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizileceğini anlatan Başkan Akman, şöyle konuştu:

"Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak alan Mollakasım Halk Plajımız vatandaşlarımız tarafından çok rağbet ediliyor. Önceki yıllarda günlük bin kişiyi burada ağırlıyorduk. Tabi sadece Van'da yaşayanlar değil Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Hakkari, Batman, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Muş gibi çevre illerden de buraya gelip göle giriyor, piknik yapıyordu. Van, Doğu'nun aslında tatil merkezi konumunda. Fakat bu yıl plajlarımızda sosyal mesafe kuralını uygulayacağımız için kısıtlamaya gideceğiz. Şu anda yeni sezon ve yeni tedbirler kapsamında plajlarımızı hazırlıyoruz. Lavabolar, duşlar çok önemli bu süreçte onların temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılacak. Halkımızdan da tek ricamız lütfen maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri."

TUŞBA'DA İKİNCİ HALK PLAJI

Başkan Akman, vatandaşlara yeni plajın müjdesini de verdi. Başkanı Akman, belediye olarak halkın hizmetine sundukları ve bölgede tek olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'na çok büyük bir talep olduğunu, Tuşba Belediyesi olarak bu talebi karşılamak için geçen yıl göreve gelir gelmez hemen bunun yanında bulunan Ayanıs Halk Plajı'nı kurma çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Yeni plajda ağaçlandırma çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Akman, bu yılda geri kalan bölümlerini tamamlayıp halkın hizmetine açacaklarını söyledi.

DAĞLARDA KAR VARKEN SEZONU AÇTILAR

Havaların henüz tam anlamıyla ısınmadığı Van'da sezonu açanlar da oldu. Göle gelen bir grup, kendilerini Van Gölü'nün serin sularına bıraktı. Göle giren vatandaşlardan biri, "Göl sezonunu açtık. Şu anda Van Gölü'ndeyiz. Şükürler olsun hastalıkta azaldı. Mesafeyi koruyoruz. Şu anda karşıdaki Süphan Dağı'nda kar var. Biz de göle giriyoruz. Çok güzel herkesi Van'a bekliyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle temiz berrak bir su yoktur. Biz de bunun keyfini çıkarıyoruz. İnşallah virüs biter bizler de rahatlarız" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacakMeteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
1/

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Rektör tebdili kıyafetle yolsuzluğu ortaya çıkardı

Rektör tebdili kıyafetle yolsuzluğu ortaya çıkardı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Teslim oldular

Taksicilerden 'dakikalık araç kiralama' uygulamasına tepki

Taksicilerden 'dakikalık araç kiralama' uygulamasına tepki

Siirt'ten acı haber! Konya'ya şehit ateşi düştü

Konya'ya şehit ateşi düştü

Nostajlik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı

İki ay sonra ilk seferini bu sabah yaptı

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.