Van Gölü’ndeki Tekne Faciasında Ölü Sayısı 58'e Çıktı

Bugün yapılan çalışmalarda 8 kişinin daha cesetleri batıktan çıkarıldı. Böylelikle olayın meydana geldiği günden bu yana bulunan kurban sayısı 58’e yükseldi. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına sabaha kadar ara verildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilirken diğer cenazelerin çıkarılması için yapılan çalışmalara sabah devam edilecek. Teknede Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden gelen 100’e yakın mültecinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Tekne gölün tabanında bulunan batık teknedeki cesetleri çıkardıkça kıyıya yanaşıyor. Özel ekiplerin ROV (sualtı robotu) cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor. Su yüzüne çıkarılan cesetler kıyıya getirilerek cenaze araçlarını alınıyor.

Van Gölü’ndeki Çarpanak Adası açıklarında 27 Haziran’da başlayan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalara katılan ekibi taşıyan tekne günde en az iki kez göle açılıp geri dönüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teknede 60 kişinin bulunduğunun sanıldığını açıklamıştı. Van Valiliği'nden geçen hafta yapılan açıklamadaysa ''Konu ile alakalı kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltında, 3 kişi adli kontrolle ve 4 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 17 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor'' ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye-İran sınırına yakın olan Van Gölü, İran ve Afganistan gibi ülkelerden kaçarak Avrupa’ya yönelen göçmenlerin rotası üzerinde yer alıyor.

