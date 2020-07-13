Van Gölü’nden Çıkarılan Ceset Sayısı 26’ya Yükseldi

Van’da, yasadışı yollarla Türkiye’ye girenleri taşıyan teknenin, Van Gölü’nde batması sonucu ölenlerin sayısı, 26’ya yükseldi. Teknede bulunan diğer mültecilerin cesetlerinin çıkarılmasına çalışılıyor.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran’da, Van Gölü'ne açıldıktan sonra Çarpanak Adası açıklarında batan teknenin enkazı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından 107 metre derinlikte bulunmuştu. Teknenin yeri tespit edildikten sonra içinde bulunan cesetlerin çıkarılmasına çalışıyor.

Şimdiye kadar 13’ü su yüzeyinde 13’ü de batık teknede olmak üzere 26 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilirken diğer cenazelerin çıkarılması için yapılan çalışmalar sürüyor. Teknede Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden gelen 100’e yakın mültecinin bulunduğu ihbarının ardından arama çalışmaları başlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teknede 60 kişinin bulunduğunun sanıldığını açıklamıştı. Van Valiliği'nden geçen hafta yapılan açıklamada, olaya karışan 5 kişinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada “Van gölünde battığı değerlendirilen tekneyle ilgili arama-tarama faaliyetleri sonucunda 05.07.2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında ve 06.07.2020tarihinde saat 06.30 sıralarında Van Gölü'nün Tatvan kısmında su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin cesedine ulaşılmış ve şu ana kadarki sayı 11'e yükselmiştir. Konu ile alakalı Kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltında, 3 kişi adli kontrolle ve 4 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 17 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verilmişti.

