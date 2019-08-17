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Van Gölü'ne dikkat çekmek için Kurtik Dağı'na tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Muş'ta Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 4 dağcı, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla 2 bin 800 rakımlı Kurtik Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi

Muş'ta Vadi Doğa Sporları Kulübü'nden 4 dağcı, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla 2 bin 800 rakımlı Kurtik Dağı'na tırmandı.

Kulüp başkanı Ömer Demez'in de yer aldığı 4 kişilik ekip, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bölgenin en yüksek dağlarından olan Kurtik Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" pankartı açtıktan sonra inişe geçti.

Demez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 5 ilde 25 tırmanış gerçekleştirerek Van Gölü'ne dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunması gerektiğini anlatan Demez, "Van Gölü Koruma Kanunu mutlaka çıkarılmalı. Başka türlü korumak mümkün değil. Burada bir kez daha haykırıyoruz, hep beraber havzadaki bütün doğal güzelliklere sahip çıkalım. Doğayı korumak asıl görevimiz olmalı. İnsanların dışında hiçbir canlı doğaya zarar vermiyor." dedi.

Bölgedeki güzelliklerin doğa turizmine kazandırılması gerektiğini ifade eden Demez, "Bu dağların yürüyüş ve tırmanış rotalarının koordinatlarını, çektiğimiz fotoğraflarla belirlemeye çalışıyoruz. Bu çalışma, aynı zamanda doğa turizmine kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Dağcı Fatih Çungu da zirvelerde açtıkları pankartla Van Gölü için duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Çıktığımız bütün zirvelerde sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Umarım amacımıza ulaşırız." şeklinde konuştu.

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Kurtik Dağı muş tırmanış Van Gölü

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