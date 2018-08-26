HABER

Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

 VAN GÖLÜ Aktivistleri Derneği, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılar

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN GÖLÜ Aktivistleri Derneği, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Bitlis ve Van bölgesinde faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Süphan Dağı'na dördüncü kez zirve tırmanışı etkinliği düzenlendi. Daha önce Süphan Dağı’na üç ayrı tırmanış gerçekleştirerek Van Gölü havzasının güzellik ve zenginliklerine dikkat çeken Van Gölü Aktivistleri Derneği, dördüncüsünü düzenlediği Süphan Dağı zirve tırmanışı ile Van Gölü’nün geleceğe taşınabilmesi için Van Gölü Koruma Kanunu’nun gerekliliğine dikkat çekti.
Tamamı gönüllülerden oluşan 23 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı. Aktivistler zirvede Türk bayrağının yanı sıra 'Başka Van Gölü yok. Van Gölü mavi ve temiz kalsın' yazılı pankart açtı.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Adilcevaz temsilcisi Orhan Emen, etkinliğin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Van Gölü Aktivistleri olarak dördüncüsünü düzenlediğimiz zirve tırmanışı kapsamında 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Etkinliğimiz ve tırmanış sorunsuz bir şekilde tamamlanmış oldu. Bu etkinlikle Van Gölü Koruma Kanununun çıkmasının yanı sıra Van Gölü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bizler yapmış olduğumuz bu tür etkinliklerle Van Gölü için hayati önem olan Van Gölü Koruma Kanunu için uğraşıyoruz. Bu vesile ile etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılarVan Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılarVan Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılarVan Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılar

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Tarımsal ilaçlamada drone dönemiTarımsal ilaçlamada drone dönemi
Zenginlerin yiyeceği gençler için eğitim bursu olduZenginlerin yiyeceği gençler için eğitim bursu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

İlginizi Çekebilir

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Ölümlerde Adnan Oktar izi! Şaibeli olayların dosyaları yeniden açılıyor

Ölümlerde Adnan Oktar izi! Şaibeli olayların dosyaları yeniden açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.