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Van Gölü'ne düşen yamaç paraşütçüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Ercan İşbiyar (42), ters rüzgar nedeniyle iplerin dolanmasıyla Van Gölü'ne düşerek yaşamını yitirdi.

Van Gölü'ne düşen yamaç paraşütçüsü öldü

Gülay KUYUCU / VAN,(DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Ercan İşbiyar (42), ters rüzgar nedeniyle iplerin dolanmasıyla Van Gölü'ne düşerek yaşamını yitirdi.
Yamaç paraşütü yapmak için bir grup arkadaşı ile birlikte Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'ne giden Ercan İşbiyar, havalandıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Ters rüzgar nedeniyle paraşütünün ipleri dolanan İşbiyar, Van Gölü'ne düştü. Olayı gören balıkçılar tarafından gölden çıkarılan Ercan İşbiyar, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

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Van Gölü'ne düşen yamaç paraşütçüsü öldüVan Gölü'ne düşen yamaç paraşütçüsü öldüVan Gölü'ne düşen yamaç paraşütçüsü öldü

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