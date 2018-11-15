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Van Gölü'ne sızan zift temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Edremit ilçesinde kaza yapan tankerden Van Gölü'ne sızan ziftin dağılmasını önledi

Van'ın Edremit ilçesinde kaza yapan tankerden Van Gölü'ne sızan zift, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batman'dan Van istikametine gelen 72 AJ 262 plakalı zift yüklü tanker, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tankerden dökülen zift, Van Gölü'ne sızmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı 10 kişilik ekip, ziftin göle dağılmasını önledi.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sayesinde göl çevresi kısa sürede ziftten temizlendi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Selçuk Doğru, titiz bir çalışma neticesinde olayın önüne geçtiklerini belirterek, ihbarı yapan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Gölde endemik canlıların yaşadığını aktaran Doğru, "Birçok özelliğiyle ülkemiz için önemli yere sahip Van Gölü, her birimizin sorumlulukları arasındadır. Bu sebeple, sahil temizlik ekiplerimizin göl temizliği ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini ifade etmek istiyor, duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye temizlik Van Van Gölü zift

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