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Van Gölü'nün "asil" ziyaretçileri geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, "saflığın ve asaletin sembolü" ötücü kuğuları ağırlamaya başladı - Sibirya bölgesinden kışı geçirmek için gelen ötücü kuğular, iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle süzüldükleri gölde doğaseverlere görsel şölen sunuyor - YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdemir Adızel: - "Ötücü kuğular, ülkemizden daha kuzeyde, özellikle Sibirya bölgesinde kuluçkaya yatan önemli yaban hayvanlarıdır. O bölgelerin donmasıyla hayvanlar aç kalıyor ve barınacak yer arıyor. Bu nedenle ülkemize geliyorlar"

CEMAL AŞAN - Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, havaların soğumasıyla Sibirya bölgesinden gelen "saflığın ve asaletin sembolü" ötücü kuğuları ağırlıyor.

Geniş sazlık ve sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, yazın flamingo, kışın da ötücü kuğularla renkleniyor.

Van ve Erçek gölleri çevresindeki sulak alanlara gelen çok sayıda ötücü kuğu, iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle gölün maviliklerinde süzülerek, doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ötücü kuğuların, Van Gölü havzasında sadece kışı geçiren bir tür olduğunu söyledi.

Sazlıkların yoğun olduğu yerlerde ortalama 500 bireylik popülasyon tespit ettiklerini anlatan Adızel, şöyle konuştu:

"Ötücü kuğular, ülkemizden daha kuzeyde, özellikle Sibirya bölgesinde kuluçkaya yatan önemli yaban hayvanlarıdır. Havaların soğuması ve o bölgelerin donmasıyla hayvanlar aç kalıyor ve barınacak yer arıyor. Bu nedenle ülkemize geliyorlar. Bunların bir kısmı Van Gölü havzasına, Anadolu'nun iç kesimlerine, bir kısmı da Japonya'nın Hokkaido Adası'na gidiyor. Van Gölü havzasında nisana kadar kalıyor, havaların ısınmasıyla üreme bölgelerine dönüyorlar."

- "Kuş sayısı değişiyor"

Kuş türlerinin tespitine yönelik çalışma yürüten YYÜ Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çelik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bölgede yaban hayvanlarının korunması için çalışma yaptığını belirtti.

Ekiplerin kaçak avcılığı, saz kesimlerini önleyerek, türlerin rahatlıkla konaklamasını sağladığını dile getiren Çelik, "Doğa gözlemcileri burada rahatlıkla gözlem yapabilir. Her yıl bölgede kuşları gözlemliyoruz. Gelen kuş sayısı değişiyor. Ötücü kuğu, ürkek bir tür. Bu türü ürkütmeden izlemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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