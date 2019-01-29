CEMAL AŞAN - Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, havaların soğumasıyla Sibirya bölgesinden gelen "saflığın ve asaletin sembolü" ötücü kuğuları ağırlıyor.

Geniş sazlık ve sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, yazın flamingo, kışın da ötücü kuğularla renkleniyor.

Van ve Erçek gölleri çevresindeki sulak alanlara gelen çok sayıda ötücü kuğu, iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle gölün maviliklerinde süzülerek, doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ötücü kuğuların, Van Gölü havzasında sadece kışı geçiren bir tür olduğunu söyledi.

Sazlıkların yoğun olduğu yerlerde ortalama 500 bireylik popülasyon tespit ettiklerini anlatan Adızel, şöyle konuştu:

"Ötücü kuğular, ülkemizden daha kuzeyde, özellikle Sibirya bölgesinde kuluçkaya yatan önemli yaban hayvanlarıdır. Havaların soğuması ve o bölgelerin donmasıyla hayvanlar aç kalıyor ve barınacak yer arıyor. Bu nedenle ülkemize geliyorlar. Bunların bir kısmı Van Gölü havzasına, Anadolu'nun iç kesimlerine, bir kısmı da Japonya'nın Hokkaido Adası'na gidiyor. Van Gölü havzasında nisana kadar kalıyor, havaların ısınmasıyla üreme bölgelerine dönüyorlar."