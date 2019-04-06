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Van Gölü'nün balıkçıları, son ağlarını çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı durumunda.

Van Gölü'nün balıkçıları, son ağlarını çekiyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı durumunda. Sezonda son ağlarını çektiklerini belirten Tatvanlı balıkçılar, av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını, bu nedenle de daha yoğun çalıştıklarını söyledi.
Üreme döneminde Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara ve dere yataklarına uçarcasına göç eden inci kefalleri, 90 günlük üreme döneminin ardından yeniden göle dönüyor. Yaşanan bu dönüşün ardından da, Van Gölü kıyısında yaşayan ve her biri 5- 10 kişiyi istihdam eden 165 tekne sahibi 9 ay boyunca göle açılarak, inci kefali avlıyor. Uzmanların hesaplamalarına göre gölde 50 bin ton inci kefali olduğu belirtilirken, bilim insanları son yıllarda tatlı su kenarları ve dere yataklarında alınan tedbirler sayesinde bu rakamlara ulaşıldığını ve popülasyonun korunması gerektiği vurguladı. Geçimini Van Gölü'nden sağlayan balıkçılar da alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.
Van Gölü'nde avlanan balıkçılar, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a sayılı günler kala son ağlarını çekiyor. Balıkçılar bu nedenle daha yoğun çalıştıklarını söyledi. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşayan balıkçı Ümit Allahverdi, babası ve ailesinin 45 yıldır mesleği sürdürdüğünü söyledi. Van Gölü'nün sunduğu imkandan ve bereketten memnun olduklarını belirten Allahverdi, yaz ayları boyunca bahçede veya batı illerine giderek inşaatlarda çalışacaklarını, av yasağının biteceği günleri de hasretle bekleyeceklerini anlattı.

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Van Gölü'nün balıkçıları, son ağlarını çekiyorVan Gölü'nün balıkçıları, son ağlarını çekiyorVan Gölü'nün balıkçıları, son ağlarını çekiyorVan Gölü'nün balıkçıları, son ağlarını çekiyor

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