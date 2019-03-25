Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Van- Hakkari kara yolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kara yolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

EKİPLER YÜRÜYEREK BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Ekipler, çığın düştüğü sanılan kara yolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi. (DHA)



