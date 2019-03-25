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Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Van - Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı.

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Van- Hakkari kara yolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kara yolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

EKİPLER YÜRÜYEREK BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Ekipler, çığın düştüğü sanılan kara yolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Hakkari çığ

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