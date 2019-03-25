Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kutarıldı (2)

ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEDEKİ 15 KİŞİ KURTARILDI

Öğlen saatlerinde, Van- Hakkari karayolunun 90'ncı kilometresinde, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, araçların ilerleyebildiği noktaya kadar geldikten sonra, ekipmanlarıyla birlikte, irili ufaklı birçok çığın düştüğü bölgeye yürüyerek ulaştı.

Ekipler önce çığ düşen bölgede mahsur kalan araçlardaki kişileri kurtardı. Soğuktan etkilenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kişiler, hemen ambulansa alınıp, Van'a sevk edildi. Ekipler, ardından 1'i otomobil, diğeri minibüs, 2 aracın düşen çığla birlikte, şarampole savrulduğunu belirledi. Yaklaşık 50 metre savrularak devrilen 2 araçtakiler de ekipler tarafından kurtarıldı. Soğuktan etkilenen ve bazıları yaralanan bu kişiler de araçların bulunduğu bölgedeki ambulanslara alındıktan sonra, Van'daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada bölgede başka kimsenin kalmadığını belirledi.

Yetkililer toplam 15 kişinin sağ salim Van'a ulaştırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Bölgedeki kar yağışı ve tipi devam ederken, ekiplerin irili ufaklı çığların düştüğü bölgedeki yolu açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. 60'ıncı kilometrede trafiğe kapatılan karayolundan araç geçişlerine ise izin verilmiyor.