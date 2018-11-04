Van-Hakkari Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 18 yaralı (2)

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Van-Hakkari Karayolu'nun 130'uncu kilometrerisindeki Ova dinlenme tesisleri önünde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan durumu ağır olan Sait Cihan (59), kaldırıldığı Başkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cihan'ın cenazesi otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilirken, diğer 18 yaralının tedavileri ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilidi.
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti
Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor
İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum