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Van-Hakkari Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 18 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Van-Hakkari Karayolu'nun 130'uncu kilometrerisindeki Ova dinlenme tesisleri önünde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan durumu ağır olan Sait Cihan (59), kaldırıldığı Başkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Van-Hakkari Karayolu'nun 130'uncu kilometrerisindeki Ova dinlenme tesisleri önünde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan durumu ağır olan Sait Cihan (59), kaldırıldığı Başkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cihan'ın cenazesi otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilirken, diğer 18 yaralının tedavileri ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilidi.

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