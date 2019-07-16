Van, Hakkari ve Bitlis'te binlerce kişi 15 Temmuz şehitlerini andı

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN- Özcan ÇİRİŞ/VAN-HAKKARİ-BİTLİS, (DHA)- VAN, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Van'da ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan binlerce kişi tekbirler getirip, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Her Şey vatan için' sloganları attı. Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Kurtuluş Parkı'nda şehitler için anma yürüyüşü ile başladı. Parkta bir araya gelen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu şehit olanları anmak için yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahının en önünde trafik polisleri, hemen arkasında özel hareket ve çevik kuvvet polisleri kalabalığın etrafında adete etten duvar ördü. 'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜMMEZ' SLOGANLARI ATILDI Yürüyüşe Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki protokol üyeleri ve binlerce Vanlı katıldı. Kalabalık, tekbirler getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Her Şey vatan için' sloganları attı. Fevzi Çakmak Caddesi'nden, Cumhuriyet Caddesi güzergahı üzerinden Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kabalalık, oluşturulan 2 ayrı güvenlik barikatından geçtikten sonra alana alındı. Kalabalık, cep telefon ışıklarını yakıp, şehitleri andı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edindi. Yapılan duaların ardından Ezan-ı Şerif ve ilahiler okundu. Programa katılan kalabalık, Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak yaptığı konuşmayı sinevizyonda izledi. Program, gece geç saatlerine kadar sürdü. HAKKARİ'DEKİ YÜRÜYÜŞE BİNLERCE KİŞİ KATILDI Hakkari'deki Şehitleri Anma yürüyüşü, Pehlivan Mahallesi'nde bulunan Hastane kavşağında başladı. Burada bir araya gelen kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ile tekbirler getirip Valilik binasının önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe Hakkari Valisi İdrik Akbıyık, kentteki protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz'da FETÖ'nün planının halkın iradesiyle püskürtülüp, engellendiğini söyledi. Vali Akbıyık, şöyle konuştu: "15 Temmuz’da ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu uğurda evlatlarını, yakınlarını şehit veren bütün ailelerimize Kur’an-ı Kerim’in 'Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz bilmezsiniz.' O emri ve müjdesini söylemek istiyorum. Bu bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Terörle mücadele kapsamında sınırlarımız içinde ve dışında çok büyük mücadeleler veriyoruz, büyük başarılar elde ediyoruz. Devlet ve Millet olarak varlığımıza yönelen tehditler ve saldırılar karşısında bu mücadelelere mecbur kalıyoruz.15 Temmuz'da, Türkiye’yi bölme ve iç savaş çıkarma hevesindeki dış güçlerin ve işbirlikçilerinin millet duvarına çarptığı tarihtir."