Van heyeti ASO 1. OSB eğitim faaliyetlerini inceledi

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, beraberindeki heyetle birlikte ASO 1.Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Ziyarette Van ili ekonomisine ve ticarete ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, eğitim faaliyetlerine ilişkin konular ele alındı.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete, Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Daka Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay,Van İŞKUR Müdürü Salih Serçe, Van MYO Müdürü Prof.Dr.Sedat Yayla, Van OSB Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Metin Abi, Van OSB Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri Feyat Gültepe ve Ergül Gülaç katıldı.

"Bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının alacakları eğitime bağlı olduğu gerçeğine inanıyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Başkan Niyazi Akdaş, ASO 1. OSB olarak eğitime büyük önem verildiğinin altını çizdi. Akdaş, "Bizden önceki yönetimlerde olduğu gibi ASO 1.OSB Yönetim Kurulu olarak önem verdiğimiz konulardan başında eğitim gelmektedir. Bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının alacakları eğitime bağlı olduğu gerçeğine inanıyoruz. Sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan nitelikli eleman bulamama sorunu olduğunun ve çözümünün mesleki eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bölgemizde yer alan, çıraklık okulundan Meslek Yüksek Okulu’na kadar her alanda mesleki ve teknik eğitim kurumları ile ülkemize rol model oluşturacak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 10 milyon m alana sahip olan ASO 1. OSB’de 300’e yakın fabrika 40 bin civarında çalışan bulunmaktadır. Bölgemizin her yıl 2000 ila 2500 civarında nitelikli iş gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Lokasyon olarak önce kendi sanayicimizin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi sonra Türkiye’deki diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. ASO 1. OSB olarak eğitim noktasında çok önemli tecrübelerimiz var ve bu tecrübelerimizi Doğu’nun incisi, güzel insanların diyarı Van için her konuda paylaşmaya hazırız" diye konuştu.