Van heyeti ASO 1. OSB eğitim faaliyetlerini inceledi

"Bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının alacakları eğitime bağlı olduğu gerçeğine inanıyoruz” Toplantının açılışında konuşan Başkan Niyazi Akdaş, ASO 1. OSB olarak eğitime büyük önem verildiğinin altını çizdi. Akdaş, "Bizden önceki yönetimlerde olduğu gibi ASO 1.OSB Yönetim Kurulu olarak önem verdiğimiz konulardan başında eğitim gelmektedir. Bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının alacakları eğitime bağlı olduğu gerçeğine inanıyoruz. Sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan nitelikli eleman bulamama sorunu olduğunun ve çözümünün mesleki eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bölgemizde yer alan, çıraklık okulundan Meslek Yüksek Okulu’na kadar her alanda mesleki ve teknik eğitim kurumları ile ülkemize rol model oluşturacak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 10 milyon m alana sahip olan ASO 1. OSB’de 300’e yakın fabrika 40 bin civarında çalışan bulunmaktadır. Bölgemizin her yıl 2000 ila 2500 civarında nitelikli iş gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Lokasyon olarak önce kendi sanayicimizin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi sonra Türkiye’deki diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. ASO 1. OSB olarak eğitim noktasında çok önemli tecrübelerimiz var ve bu tecrübelerimizi Doğu’nun incisi, güzel insanların diyarı Van için her konuda paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

"ASO 1.OSB’de yer alan eğitim merkezleri Türkiye’ye rol model oldu”

Van OSB Başkanı Mehmet Aslan yaptığı konuşmada VAN OSB’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Aslan, "Organize sanayi bölgemiz, hemen hemen her alanda üretim yapmaktadır. İnşaat sektöründe olan bir tabir ile ‘temelden çatıya’ bütün üretimleri yapıyoruz. Alt yapıyla ilgili çok ciddi üretim yapan firmalarımız var. Organize Sanayi Bölgemiz, büyük yatırımcı kuruluşlarının büyük çaplı alt ve üst yapı yatırımlarını yapabilecek olanaklara sahiptir. Sanayi bölgemiz üretim anlamında komplike bir yapıya sahip iken sadece bir dalda ihtisaslaşmış veya bir sektörde yoğunlaşmış bir organize sanayi bölgesi değildir. Her sektör burada hayat buluyor. Bu anlamda bölge içerisinde avantajlıyız. ASO 1.OSB’de yer alan eğitim merkezleri Türkiye’ye rol model oldu. Bölgemizde yer alan ve sanayinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji’nin eğitim uygulamalarını destekleyecek projeler kazandırmak amacıyla sizleri ziyaret edip, tecrübelerinizden faydalanmak istedik. Burada yer alan eğitim merkezleri bizleri çok etkiledi. Başta Başkan Niyazi Akdaş olmak üzere ziyaretimiz boyunca bize rehberlik yapan tüm ekibe heyetimiz adına teşekkür ederim. Biz de sizleri güzel şehrimiz Van’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız ve en kısa zamanda sizleri aramızda görmek isteriz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında DAKA’nın faaliyetleri hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Güray ise "DAKA, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van (TRB2) illerinde kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgedeki kaynakların yerinde ve etkin kullanımı sağlayarak ve yerel potansiyeli harekete geçirerek ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar ile uyumlu bir şekilde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi kalkınmışlık farklılarını azaltmak için faaliyet gösteren bir kurumdur” dedi.

Program Bölgede yer alan ASO Teknik Koleji, ASOSEM, Model Fabrika, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu ve Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinin derslik, atölye ve uygulama alanlarının detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi.



