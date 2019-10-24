Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen “Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218” operasyonu kapsamında Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak bulundu.
Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen “Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218” operasyonu kapsamında Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak bulundu.
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Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen “Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218” operasyonu kapsamında Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak bulundu.
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