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Van'ın Başkale ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde, kötü hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Başkale kar yağışı okul tatili

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