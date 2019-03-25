Van'ın Başkale ilçesinde eğitime kar engeli

Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, il\u00e7e merkezi ve mahallelerde yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkisini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\nA\u00e7\u0131klamada, il\u00e7edeki t\u00fcm ilk ve orta dereceli okullarda e\u011fitim \u00f6\u011fretime bug\u00fcn ara verildi\u011fi bildirildi.\n(AA) D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck ve en ya\u015fl\u0131 T-rex fosili bulundu!K\u0131z\u0131l\u0131rmak \u00fczerindeki inci gerdanl\u0131k\u0130stanbul'da \u00e7ok say\u0131da adrese bask\u0131n!
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