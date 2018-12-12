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Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinden karayoluna inen ve yiyecek arayan anne ayı ile beraberindeki 3 yavrusu, yoldan geçen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki karayolunun 2 bin 644 rakımlı Tendürek Dağı Geçidi'ne kadar inen anne ayı ve 3 yavrusu, yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi. Karla kaplı bölgede yiyecek aradıkları anlaşılan ayılar, bir süre karayolunun kenarında koştuktan sonra Tendürek Dağı’nın eteklerine doğru giderek gözden kayboldu.

Yaz mevsiminde genellikle çöplük alanlarda beslenen ayılar için kış mevsiminde sürücüler tarafından da yol kenarına yiyecekler bırakılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Çaldıran ayı Karayolu

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