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Van'ın İpekyolu belediye eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 07:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van’ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Eş Başkan Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu belediye eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı

Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile eş başkan ve meclis üyesi Şahzede Kurt, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği belirtildi.

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Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.

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Kaynak: İHA

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belediye başkanı Van güzelyurt

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