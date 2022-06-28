Van'ın merkezindeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Onlarca kişi tarafından darbedildi

Van'ın şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bir şahsın, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, şahsın etrafını sardı.

ONLARCA KİŞİ DARBETTİ

Şahıs onlarca kişi tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi. Darp edilen şahıs yine başka bir grup tarafından kurtarılarak alışveriş merkezine götürüldü. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

O ANLAR CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı tekme tokatlarla darp ettiğini görüldü.

GEÇEN HAFTA DA TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı yemişti. Emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.

