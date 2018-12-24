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Van itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 yangın, göçük, trafik kazası ile insan ve hayvan kurtarma olaylarına müdahale etti.

Van itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahale

VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 yangın, göçük, trafik kazası ile insan ve hayvan kurtarma olaylarına müdahale etti.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca 2018 yılı içinde 358 kişilik personel ve 38 araç ile 5 bin 744 olaya müdahale edildi. Kent merkezi ve 13 ilçede, 1 milyon 100 bin nüfusa hizmet veren itfaiye görevlileri; 14 grup amirliği, 1 müfreze, 38 araç ve 358 kişilik personelle çalışmalarını yürütüyor. Yangın, trafik kazası, göçük ile insan ve hayvan kurtarma gibi 5 bin 744 olaya anında müdahale eden ekipler; iş yeri denetleme, personel eğitimi, keşif, tatbikat gibi birçok çalışma da yaptı.

​FOTOĞRAFLI

Van itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahaleVan itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahaleVan itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahaleVan itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahale

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