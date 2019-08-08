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Van Kalesi'nde Urartu tarihine ışık tutucak çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:59 | Son Güncelleme

VAN Kalesi çevresinde yürütülen kazı çalışmalarını incelemek için bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, çalışmalar sayesinde tarihin gün yüzüne çıkartılacağını belirtti.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Kalesi çevresinde yürütülen kazı çalışmalarını incelemek için bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, çalışmalar sayesinde tarihin gün yüzüne çıkartılacağını belirtti.

Eski Van Şehri, kalesi ve höyüğünde 2010 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Konyar başkanlığında Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman 50 kişinin katılımıyla devam ediyor. Urartu tarihine ışık tutması beklenen kazı çalışmalarını inceleyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'a, kazı başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Engin Akın eşlik etti. Doç. Dr. Konyar, kazılarla elde edilen bulgular ve tarihi eserlerle ilgili Başkan Ertan'a bilgi verdi.

Kazının yapıldığı alanda çıkan tarihi eserleri dikkatle inceleyen Başkan Ertan, "Çok kıymetli ve değerli bir çalışma yürütüyorsunuz ve bir tarihi gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Böyle bir çalışma yaptıkları için Erkan Konyar hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Doç. Dr. Konyar ise, yaptıkları kazı çalışmalarında Urartular ile ilgili önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, kendilerini ziyaret eden Başkan Ertan ve heyetine teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, daha sonra kale yolunda bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’ni ziyaret edip, eski Van şehri ile ilgili Doç. Dr. Konyar’dan bilgi aldı.

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