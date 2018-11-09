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Van Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesinde bulunan ve 2 yıl önce temeli atılan 100 milyon lira değerindeki Kapıköy Gümrük Kapısı Aralık ayında hizmete açılacak.

Van Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacak

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Saray ilçesinde bulunan ve 2 yıl önce temeli atılan 100 milyon lira değerindeki Kapıköy Gümrük Kapısı Aralık ayında hizmete açılacak. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy'de Aralık ayının ikinci haftasında yolcu geçişe başlanacağını belirtti.
Türkiye'nin en modern gümrük kapısı olarak hizmete verecek olan ve 2 yıl önce temelleri atılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın ve Türkiye'nin Orta Doğu ile Orta Asya'ya açılan önemli kapısında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Kapıköy üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını söyleyen Takva, şöyle konuştu:
"Uzun yıllarıdır üzerinde çalıştığımız ve bir nevi onur meselesi haline getirdiğimiz, sadece kentimiz, bölgemiz için değil aynı zamanda ülkemizin de doğuya açılacağı en önemli güzergahı kanaatiyle yoğun bir çalışma yürütüyorduk. Bugün bu çalışmayı yerinde incelemek üzere Kapıköy'e geldik. 50 yıldır hayalini kurduğumuz modern ve tam donanımlı gümrük kapısıyla hem İran hem de İran üzerinden ülkemize geçiş yapacak olan diğer vatandaşlarına hak ettikleri şekilde bir geçiş güzergahı sağlarız. Aynı şekilde ülkemizden İran'a ve diğer ülkelere geçiş yapacak olan yurttaşlarımıza da modern koşullarda hizmet verilecektir. Artık günü birlik geçişlerin yapıldığı değil, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olacak şekilde hizmet verecektir. Gelecek 3-5 yıl içerisinde bu kapının şehrimizdeki değişimi nasıl tetiklediğini hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda şehrimizin nasıl bir çekim merkezi olacağını hep birlikte göreceğiz. Hiçbir şekilde Van şehri olarak İran'la ilişkileri koparma niyetinde değiliz. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin, ülkelerle uygulamış oldukları ambargo meselesini doğru bulmadığımız söyledik daha önce. Şu anda ambargo düzeyinde bir sorunumuz yok. Olası bir sorun olmasında da biz yine İran'la ilişkilerimizde yolumuza devam edeceğimizi söyleyebiliriz."

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Van Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacakVan Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacakVan Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacakVan Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacak

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