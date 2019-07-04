HABER

Van kedileri sağır değilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan araştırmada, sağır olarak bilinen Van kedilerinin yüzde 86 oranında işittiği ortaya çıktı - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: - "Bugüne kadar Van kedilerinin sağırlığıyla ilgili bilinenlerin gerçek olmadığı, tam aksine başında benek bulunan Van kedilerinin iyi işittiği tespit edildi" - YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya: - "Van kedilerinin sıfır desibelde dahi yüzde 63 işittiği ortaya çıktı. Yani en ufak bir sesi bile duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması bizim için talihsizlikti, biz de bunun böyle olmadığını ortaya çıkardık"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin yaptığı araştırmada Van kedilerinin yüzde 86 oranında işittiği belirlendi.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, farklı renkteki gözleri, duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü ve suya düşkünlüğüyle bilinen Van kedisinin işitme özelliğinin belirlenmesi için başlattığı çalışmayı tamamladı. 6 yıl boyunca 300 kedi üzerinde yapılan araştırma sonucunda, Van kedilerinin en düşük sesleri bile işittiği tespit edildi.

- "Van kedileri sağır değil"

Araştırmanın sonucuyla ilgili Kedi Villası’nda gazetecilere açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tıp fakültesinin de desteğiyle yapılan çalışmanın sonucunun heyecan verici olduğunu söyledi.

Van kedilerinin kentin önemli simgelerinden olduğunu vurgulayan Şevli, "Bugüne kadar Van kedilerinin sağırlığıyla ilgili bilinenlerin gerçek olmadığı, tam aksine başında benek bulunan Van kedilerinin iyi işittiği tespit edildi. Araştırma sonuçlarıyla Van kedilerinin sağır olmadığı ortaya çıktı. Bu, 2004 yılında Van kedilerinin tesciliyle ilgili yapılan özellikler arasına işlenecek." dedi.

- "300 kedi üzerinde araştırma yaptık"

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise çok meşakkatli bir sürecin ardından çalışmayı tamamladıklarını aktardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kedilerin sağırlığı üzerine çalışan tek merkez olduklarını belirten Kaya, "En son teknolojiyle çalışıyoruz. Bu çalışmamız 6 yıl sürdü. 300 kedi üzerinde çalışma yaptık. Anne ve babası sağır olmayan hayvanlar üzerinde çalıştık ki net sonuçlar elde edebilelim. Her yıl bu çalışmaya yeni veriler eklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Van kedisinin sağır olduğuna dair yanlış algının değişmesi için bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Kaya, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar elimizde bilimsel bir veri yoktu. Dolayısıyla yaptığımız çalışmada en son teknolojik cihazları kullanarak yaptığımız testlerde Van kedilerinde sağırlık oranının totalde yüzde 14,33 olduğunu belirledik. Araştırmada mavi gözlü kedilerin bu sağırlığa meylinin daha fazla olduğu, kafasında siyah benek olan kedilerde de sağırlığın bulunmadığı ortaya çıktı. Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiğini tespit ettik. Araştırma sonucunda dünyada 20'ye yakın beyaz kedi ırkı içinde en düşük sağırlık oranının Van kedilerinde olduğunu ortaya koyduk. Bu nedenle yanlış algının bundan sonra düzeleceğine inanıyoruz. Van kedilerinin sıfır desibelde dahi yüzde 63 işittiği ortaya çıktı. Yani en ufak bir sesi bile duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması bizim için talihsizlikti, biz de bunun böyle olmadığını ortaya çıkardık."

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı
Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyorMavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor
Zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi taburcu olduZehirlenme belirtisi görülen 4 kişi taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araştırma Işitme Van Van Kedileri

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.