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Van kedileri, uluslararası güzellik yarışmasına götürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

VAN Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve özenle bakılan kedilerden ikisi, İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na aday oldu.  29 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ve 200 kedinin katılacağı yarışma için hazırlıklarını yapan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürü Prof.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve özenle bakılan kedilerden ikisi, İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na aday oldu.

29 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ve 200 kedinin katılacağı yarışma için hazırlıklarını yapan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yarışmaya götürecekleri kedilere özenle baktıklarını söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bakılan kedilerden 'Su' ve 'Başak' 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na katılacak. Yarışmaya katılacak olan Van kedilerinin eğitimleri yapılırken, özel bakımları yapılıp her gün tüyleri taranıyor. Birçok kedi ırkının görücüye çıkacağı yarışmada Van'dan 2 kedinin aday olacağını belirten Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya şöyle konuştu:

"Türkiye Kedi Federasyon ve Mutlu Kediler Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği 7'nci uluslararası kedi güzellik yarışmasına Van'dan da 2 kedi aday oldu. Kedilerle ilgili her türlü eğitim, kuaför, beslenme gibi birçok konseptin de içerisinde bulunduğu bir yarışma olacak. Biz de bu programa Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak katılacağız. Biz, Van'dan 2 kedimiz ile katılacağız. Yarışmada toplam 200 kedi yarışacak. İnşallah Van kedilerimizden biri bu yarışmadan birinci olarak çıkacaktır."

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