HABER

Van kedilerine renkli kardeş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda doğum yapan beyaz bir Van kedisi, kahverengi bir kedi doğurdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda doğum yapan beyaz bir Van kedisi, kahverengi bir kedi doğurdu. Dünyaya gelen 5 yavrudan biri olan kahverengi kedi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin kahverengi yavrusu şaşırttı. Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası’nda koruma altında bulunan kediler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kedi Villası’nda bu yıl doğum yapan bir kedinin 5 yavrusu dünyaya geldi. Dünyaya gelen kahverengi kedi ise herkesin ilgisini çekti.
İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerine beyazlığı veren ‘white’ genin düşüklüğü nedeniyle bazı kedilerin renkli olabileceğini belirtti. Bu durumun kendileri için ilginç olmadığını ancak ziyaretçilerin ilgilisini çektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Zaman zaman Van kedisi gibi tam beyaz olmayan renkli yavrularımız da olabiliyor. Tabi renkli kedilerin çok sayıda beyaz kedilerin içinde bulunması çok ilgi çekici olabiliyor. Van kedilerine beyazlığı veren white genidir ve bu genin bazı hayvanlarda düşüklüğüyle alakalı bir işlemdir. Van kedilerinin kafasında bir benek bulunabiliyor. Ancak bazı kedilerde bu benek çok daha fazla olarak bütün vücudu sarabiliyor. Aslında bu durum bizim açımızdan çok ilginç değil ama ziyaretçiler arasında çok ilgi çekicidir” dedi.
Eskiden koruma altında bulunan Van kedileri arasında renkli olanların sayısının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Kaya, yapılan çalışmalar neticesinde bu oranın düştüğünü söyledi.

“Kahverengi kedi sahiplendirilecek”
Van Kedi Villası’nda sadece beyaz renkli kedilerin tutulduğunu ve renkli kedinin sahiplendirileceğini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kahverengi kedimizin talipleri beyaz kedilerden çok daha fazladır. Şu an bu kediyle ilgili bizi çok da sıkıştıranlar var. Mutlaka en uygun şekilde sahiplendirme yapacağız.”

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e büyük şok! Avukatı duyurdu

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Günlük burç yorumları 9 Mayıs Perşembe - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkese ücretsiz iftar veriliyor

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkes...

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.