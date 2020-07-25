Van Kedilerinin Villa Keyfi

Farklı göz renkleriyle bilinen Van Kedileri 28 yıldır “Kedi Evi”nde koruma altında tutuluyor. Soyları tükenme tehlikesi altında bulunması nedeniyle koruma altında tutulsalar da tehlike henüz geçmiş değil.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Van Kedisi Araştırma Merkezi, 1992 yılında kuruldu. Merkezin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kuruluş amacını “Dünya faunası içerisinde önemli bir yere sahip olan Van kedisini ıslah etmek, neslini korumak, orijinallerinin üremesini ve çoğalmasını sağlamak, sağlık sorunlarını giderip bunların geleceğe daha güvenli aktarılmasını sağlamak” olarak açıklıyor.

Kediyle ilgili birçok düzeyde araştırmaların yapıldığı merkezde, 200 kedi bulunuyor. Kediler, nesillerinin yok olma tehlikesinden kurtulması için evdeki özel bölmelerde tutuluyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Merkezin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, riskin devam ettiğini söyledi. Kaya “Van Kedisi’nin neslinin kurtulduğunu söylemek için daha erken ama doğru yoldayız. İki gözü maviler veya iki gözü kehribarlar için tehlike yok ama tek göz kediler için tehlike var. Van'da eskiden her evde bir Van kedisi vardı. İnsanlar bahçeli evlerinde Van kedisi besliyorlardı. Kediler birbirleriyle çiftleşiyorlardı. Van kedilerinin sayısı azaldıkça bunlar başka hayvanlarla çiftleşmeye başladı. Bu şekilde bir melezleşme sıkıntısı ortaya çıktı. Orijinal formları giderek azalmaya başladı. İnsanlar apartmanlara taşınırken kedilerini götürmez oldular. Dolayısıyla Van kedisi bu şekilde gerileme yoluna girdi. Her yıl yaklaşık 200 aileye Van Kedisi sahiplendirmesi yapıyoruz. Böylece tekrardan eski günlerine döndürmeye çalışıyoruz Bizde 200 tane anaç damızlık hayvan var. Türkiye'de tahmini olarak 7-8 bin civarında bir hayvandan bahsedebiliyoruz.Net bir rakam bulmak çok zor” dedi.