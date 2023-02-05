HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Van kedisi ama kardan! 3 arkadaş kar yağışını eğlenceye dönüştürerek yaptı: "Yarım günümüzü aldı"

Van kedisi ama kardan! 3 arkadaş kar yağışını eğlenceye dönüştürerek yaptı: "Yarım günümüzü aldı"

05.02.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 240 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülürken, Yüksekova ilçesinde 3 arkadaş, kar yağışını eğlenceye dönüştürerek kardan 'Van kedisi' yaptı. Kardan kedinin yarım günlerini aldığını belirten Ferhan Bakır (27), "Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık" dedi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, kardan 'Van kedisi' yaptı. Ferhan Bakır (27), "Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık" dedi.

KARDAN VAN KEDİSİ YAPTILAR

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 240 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülürken, Yüksekova ilçesinde 3 arkadaş, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bir araya gelen Ferhan Bakır, Yakup Durmaz ve Yakup İliş, bir evin bahçesindeki çardağın içeresinde bulunan oturma bankı üzerinde kardan 'Van kedisi' yaptı.

kardan-van-kedisi-de-yaptilar_5383_dhaphoto2

Ferhan Bakır, uzun bir aradan sonra yağan kar yağışını fırsat bilip kardan 'Van kedisi' yaptıklarını belirterek, "3 arkadaş bir araya gelerek, biriken karları eğlenceye dönüştürmek için bahçemizden bulunan kardan kedi yaptık.

kardan-van-kedisi-de-yaptilar_5383_dhaphoto3

Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Herkesin bir hobisinin olduğunu düşünüyorum.

kardan-van-kedisi-de-yaptilar_5383_dhaphoto4

Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık. Kardan kedi yarım günümüzü aldı" dedi.

kardan-van-kedisi-de-yaptilar_5383_dhaphoto7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehir merkezine indiler! "Bir taş attım, korkup eve girdim"Şehir merkezine indiler! "Bir taş attım, korkup eve girdim"
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Çiftetelli oynayan da var kayak yapan daÇiftetelli oynayan da var kayak yapan da
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova kar Van kedisi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

İsrail'de hükümet protestoları devam ediyor! 'Yanlış nesle düştünüz'

İsrail'de hükümet protestoları devam ediyor! 'Yanlış nesle düştünüz'

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.