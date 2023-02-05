Van kedisi ama kardan! 3 arkadaş kar yağışını eğlenceye dönüştürerek yaptı: "Yarım günümüzü aldı"

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, kardan 'Van kedisi' yaptı. Ferhan Bakır (27), "Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık" dedi.

KARDAN VAN KEDİSİ YAPTILAR

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 240 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülürken, Yüksekova ilçesinde 3 arkadaş, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bir araya gelen Ferhan Bakır, Yakup Durmaz ve Yakup İliş, bir evin bahçesindeki çardağın içeresinde bulunan oturma bankı üzerinde kardan 'Van kedisi' yaptı.

Ferhan Bakır, uzun bir aradan sonra yağan kar yağışını fırsat bilip kardan 'Van kedisi' yaptıklarını belirterek, "3 arkadaş bir araya gelerek, biriken karları eğlenceye dönüştürmek için bahçemizden bulunan kardan kedi yaptık.

Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Herkesin bir hobisinin olduğunu düşünüyorum.

Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık. Kardan kedi yarım günümüzü aldı" dedi.

(DHA)



