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Van Kedisi Güzellik Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

Van’da bu yıl 5.’si düzenlenen Shopping Fest etkinlikleri kapsamında yapılan ’Van Kedisi Güzellik Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.Van Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Van TSO ve DAKA’nın katkılarıyla 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Shopping Fest kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde ’Van Kedisi Güzellik Yarışması’ düzenlendi.

Van’da bu yıl 5.’si düzenlenen Shopping Fest etkinlikleri kapsamında yapılan ’Van Kedisi Güzellik Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.
Van Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Van TSO ve DAKA’nın katkılarıyla 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Shopping Fest kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde ’Van Kedisi Güzellik Yarışması’ düzenlendi. Bir gözü mavi diğer gözü sarı renkli Van kedileri, kırmızı halıda bir birleriyle yarışırken, vatandaşlar ise büyük ilgi gösterdi. Yarışmanın sonunda 95 tam puan alan Burcu Utkaner Kaval’ın ’Spak’ isimli kedisi birinci, Fatih Demir’in ’Etli Mama’ isimli kedisi ikinci ve geçen yılın birinci olan Yasemin Özdemir’in ’Sezar’ isimli kedisi ise üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda katılımcılara sertifika verilirken, ödüllerinin ise 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümünde verileceği belirtildi.
Burcu Utkaner Kaval, yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, tüm Van kedilerinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Kaval, "Birinciliği beklemiyorduk. İlk kedimizin ismi açıklandığında çok şaşırdık. Büyük mutluluk yaşıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması

Van Kedisi Güzellik Yarışması
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