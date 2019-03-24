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'Van Kedisi Güzellik Yarışması'na ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

VAN'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Shopping Fest etkinlikleri kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi.

'Van Kedisi Güzellik Yarışması'na ilgi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Shopping Fest etkinlikleri kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. 25 kedinin getirildiği yarışmada, 3 juri üyesinin değerlendirmesi sonucu Burcu Utkaner Kaval'ın 'Spak' isimli kedisi birinci olurken, geçen yılki yarışmanın birincisi Yasemin Özdemir'in 'Sezar' isimli kedisi üçüncü oldu.
Van Valiliği öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikler kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi tarafından organize edilen yarışmaya 25 kedi getirilirken, vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Bir alışveriş merkezinde kediler sahipleri tarafından kırmızı halı serili podyumda yürütülürken, 3 jüri üyesi puan verdi. Birbirinden güzel ve sevimli kedilerin yarışmasında Burcu Utkaner Kaval'ın 'Spak' isimli kedisi tam puanla birinci gelirken, Fatih Demir'in 'Etli Mama' isimli kedisi ikinci, geçen yılki yarışmada birinci olan Yasemin Özdemir'in 'Sezar' isimli kedisi ise üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda katılımcılara sertifika verilirken, ödüllerin 2 Nisan Van'ın kurtuluş yıl dönümünde verileceği belirtildi.
Kedisinin birinci olmasına şaşıran Burcu Utkaner Kaval, yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Tüm Van kedilerinin birbirinden güzel olduğunu anlatan Kaval, "Birinciliği beklemiyorduk. İlk kedimizin ismi açıklandığında çok şaşırdık. Büyük mutluluk yaşıyorum. Emeği geçenlere teşikkür ediyorum" dedi.

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'Van Kedisi Güzellik Yarışması'na ilgi'Van Kedisi Güzellik Yarışması'na ilgi'Van Kedisi Güzellik Yarışması'na ilgi'Van Kedisi Güzellik Yarışması'na ilgi

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