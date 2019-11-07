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Van kedisi Su, uluslararası yarışmada bütün ödülleri topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

VAN Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerden 'Su', Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'nda tüm kategorilerde birinci oldu.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerden 'Su', Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'nda tüm kategorilerde birinci oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Van kedimiz bütün şampiyonların katıldığı kediler arasında şampiyonların şampiyonu oldu" dedi.
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Burada bakılan kedilerden 'Su', 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Mutlu Kediler Derneği'nin katkılarıyla Türkiye Kedi Federasyonu ve The Cat Fanciers Association tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'na katıldı. Dünyadan birçok kedi ırkının da katıldığı yarışmada 'Su', bütün ödülleri alarak yarışmanın birincisi oldu.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'na yaklaşık 15 ülkeden 200'e yakın kedi katıldı. Van kedilerimizin dünyanın en güzeli olduğunu zaten biliyorduk. Biz de 'Su' isimli kedimizle yarışmaya katıldık. Ve dünya da gördü ki; Van kedimiz bütün şampiyonların katıldığı kediler arasında şampiyonların şampiyonu oldu, en birincisi oldu. Bütün ödülleri toplayıp Van'a döndüler” dedi.
YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise dünya genelinden yarışmaya katılan kedilerin önce kendi ırklarıyla yarıştığını belirterek, "Her kategoride birinci olanlarla biz bir daha yarıştık. Biz o kategorilerin hepsinde yine birinci olduk. Dolayısıyla Van kedisi bu yarışmanın birincisi seçildi. Bütün kategorilerden birinci olduk. Van kedisinin uluslararası anlamda tescillenmiş olması bizim için çok değerli oldu. Çünkü, bu uluslararası kayda girmesi anlamına geliyor. Şimdi bizim kedilerin uluslararası bir kaydı var. Bundan sonra bu hayvanların secerelerini orada da tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yarışmadaki başarının Van turizmine de katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Kaya, "Her kategoride hakemlerin her dediğini harfiyen yerine getiren hayvanlar bizimkiler oldu. Adeta hakemlerle konuştular. Öyle birinci oldular. Van kedisinin hak ettiği bir birincilikti. Bunu aldığımız için de çok mutluyuz. Bundan sonra dünya çapında güzelliği tescillenmiş kedilerin daha fazla turist çekeceğini bekliyoruz. Bu da bizim hakkımız" diye konuştu.

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