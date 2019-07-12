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Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Van kedisi gibi farklı renkteki gözlere sahip olan güvercin, görenleri şaşırtıyor.

Şanlıurfa’da Van kedisi gibi farklı renkteki gözlere sahip olan güvercin, görenleri şaşırtıyor. Derviş Ali olarak isimlendirilen cinsin fiyatı ise 500 ile 600 lira arasında değişiyor.
Güvercinlerin yoğun olarak beslendiği Şanlıurfa’da farklı bir cins dikkat çekiyor. Gözleri kahverengi- siyah ve kısmen güneşte mavi ile siyah olarak değişen güvercinler Van Kedisine rakip oldu. Gözlerindeki renkler dışında 4 farklı tüy rengine de sahip olan güvercinler, piyasada 500 ile 600 lira arasında alıcı buluyor. Şanlıurfa’da güvercin satarak para kazanan Yusuf Dağ, “ İlkokul ikinci sınıfa giderken, kuşçuluk merakımdan bu işi yapmaya başladım. Şanlıurfa’da bütün geçlerin kuşlara merakı vardır. Aile olarak kuşları severiz. Benim babamın da 6 yaşındayken kuşlara merakı başlamış. Ben de babamdan dolayı kuşları seviyorum. Hayvanlara verdiğimiz önem bizim hoşumuza gidiyor. Biz güvercinleri seviyoruz, güvercinler bizim bir güzelliğimizdir. Güvercinlerde Kuyrak, Yapışan Miski, Çakmaklı gibi türleri var. Van Kedisinin gözleri nasıl farklı ise bizim de farklı renkte gözleri olan güvercinlerimiz vardır. Bu güvercinlerin birçok özeliği var. Güvercinin kafasında ibibiğe benzeyen boynuz şeklindeki taçları, gagasının üzerindeki taçları gibi özelikleri var. Derviş Ali güvercinin fiyatı özelliklerine göre 500 ile 600 lira arasında değişiyor. Bu güvercin fazla yaygınlaşan bir kuş türü değildir. Bu güvercin türüne de Derviş Ali deniyor” diye konuştu.

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi

Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi
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