Van Kent Müzesi için çalışmalar başladı

Orhan AŞAN- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin tanıtılacağı 'Van Kent Müzesi' ile ilgili çalışmalara başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaklaşık 15 milyon liralık bütçe ile yapılacak kent müzesinde çalışmaları yerinde inceledi. Çalışma ile kent tarihine sahip çıkacaklarını söyleyen Zorluoğlu, amaçlarının sadece bir müze inşa etmek değil, kente bir cazibe merkezi kazandırmak olduğunu belirtti.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan ve kentin kültürel kimliği ile ilgili eserlerin sergileneceği 'Van Kent Müzesi'nde çalışmalar başlatıldı. Tarihi Endüstri Meslek Lisesi binasında hayata geçirilecek olan Van Kent Müzesi'nin açılmasıyla kültürel kimliğe ait birçok eser de burada sergilenip, koruma altına alınarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunulacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin kente ayrı bir güzellik katacağını söyledi.

VAN'IN KÜLTÜREL YAPISINA KATKI SAĞLAYACAK

Van'ın eski bir okulu olan binayı müze yapmaya karar verdiklerini söyleyen Zorluoğlu şöyle konuştu:

"Bu okul Van'ın çok eski okullarından bir tanesi. 40'lı yılların ortalarında inşaatına başlanmış ve sonlarında hizmete açılmış. Van'ın tescilli ayakta kalmış ender binalarından bir tanesi. Burası 8,5 dönüm bir araziye sahip. 2 katlı tarihi bina, dışarıda da iki tane atölyesi bulunan önemli bir mekan. Burası uzun yıllar Van'ın çocuklarına eğitim ve öğretim verdi. Fakat uzun yıllar restorasyon ve onarım görmediği için de harap bir görüntüsü vardı. Geçen yıl gelip ziyaret ettiğimde üzülmüştüm. Bunun üzerine şehrin dinamikleri ve siyasetçilerimiz buranın dönüştürülmesi konusunda talepte bulundular. Konuyu inceledik ve gerçekten çok geniş kapsamlı bir istişare süreci geçirdik. Tüm tarafların görüşlerini aldık, nasıl bir müze olmalı, şekli nasıl olmalı, içeriği nasıl olmalı, fonksiyonları nasıl olmalı diye üniversitemizden de yardım aldık. Ve ortaya gerçekten de Van'a ve ülkemize yakışan çok güzel bir kent müzesi projesi çıkardık. Burada Van'ın kültürel yaşamına, sosyal yaşamına ve kısmen ekonomik yaşamına ait mekanlar oluşturuyoruz. Bu şekilde kent müzesi, yerli ve yabancı misafirlerimize çok büyük bir katkı sağlayak."

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra 'Van Kent Müzesi' yapılacak binada incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemenin ardından 80 yaşındaki Sevim Kaptanoğlu tarafından Vali Murat Zorluoğlu'na müzeye bırakılması için merdane verildi.