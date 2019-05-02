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Van Marşı 79 yıl sonra yeniden seslendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) öğretim görevlisi ve Van Halk Kültürü ve Türküleri Araştırmacısı Murat Oto, Van için 1940 yılında yazılan Van Marşı'nı gün yüzüne çıkardı.

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) öğretim görevlisi ve Van Halk Kültürü ve Türküleri Araştırmacısı Murat Oto, Van için 1940 yılında yazılan Van Marşı'nı gün yüzüne çıkardı. Van Marşı ilk defa 79 yıl sonra YYÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerince seslendirildi. Murat Oto, "Türkiye'de çok bilinen İzmir Marşı, Ankara Marşı vardır. Van'ın da bir marşı varmış. Ama unutulmuş. Bu açıdan bizleri ve Van halkını çok heyecanlandırdı" diye konuştu. Van'da 1932 yılında kurulan Van Halk Evi Bandosu için bando şefi İbrahim Yurttaş tarafından 1940 yılında Van Marşı bestelendi. O yıllarda Van Marşı kentteki eğitim kurumlarında öğretilse de sonraki yıllarda unutuldu. YYÜ öğretim görevlisi ve Van Halk Kültürü ve Türküleri Araştırmacısı Murat Oto, 2004 yılında Van türkülerini araştırmak için gittiği Başbakanlık Cumhuriyet arşivlerinde tesadüfen bu marşın bestecisi tarafından 1940 yılında yazdığı el yazması notasına rastladı. Oto, böyle bir marşın varlığını bildiğini fakat müziği hakkında hiçbir bilgisi bulamadığını belirterek, şöyle konuştu: 79 YIL SONRA İLK KEZ SESLENDİRİLDİ "Van Marşı Van'ın bazı kaynaklarında geçiyordu. Bazı kaynaklarda sözleri de geçiyordu. Ancak müziği hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Ben 2004 yılında Van türkülerini araştırmaya başladığımda devlet arşivlerine de gittim. Bunlardan biri de Başbakanlık Cumhuriyet arşivleriydi. Orada Van'ın halk evlerini araştırırken tesadüf üzerine bu marşın bestecisi tarafından 1940 yılında yazılmış olan el yazması notasına rastladım. Çok sesli Batı müziği tarzda bir beste olduğu için herhangi bir yerde seslendiremedik. Daha sonra müzik bölümünden Doç. Dr. Fuat Alizade'den rica ettik. Marş müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerince seslendirildi. Böylece 79 yıl aradan sonra ilk defa Van Marşı seslendirilmiş oldu." ÇOK HEYECANLIYIZ Van Marşı'nın 79 yıl sonra hayat bulduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Oto, "Türkiye'de çok bilinen İzmir Marşı, Ankara Marşı vardır. Van'ın da bir marşı varmış ama unutulmuş. Bu açıdan bizleri ve Van halkını çok heyecanlandırdı. Böyle bir marşımız yayılır ve eğitim kurumlarında çalınıp, okunursa Van'ın tarihinden gelen bir değer tekrar hayat bulmuş olur. Van tıpkı bir arkeoloğun kazı yapması gibi kültürel anlamda da fırçalarla kazı yaptıkça her bir alandan hazine çıkıyor" dedi. VAN MARŞI Ey Van şehri senin şu harabelerin bile Bize cennet gibidir her şeyden kıymetlidir. Mahmur semalarında çırpınan kuşlar ile Birlikte gönlümüzden sana sevgi yükselir Ey göl dedelerimin sinende aksi var mı? Ey göl senden şehitler hiçbir haber sorar mı? Onlara söyle ey göl müsterih uyusunlar Yabancı gölgesinden kurtuldu Türk vatanı Ey göl bu gümüş kumlar ve bu ipek yosunlar Yanında cevherlerin anılmaz adı sanı Ey göl dedelerimin sinende gölgesi var Ey göl seni ne kadar sevsek azdır ne kadar Ey göl dedelerimin sinende aksi var mı? Ey göl senden şehitler hiçbir haber sorar mı? Onlara söyle ey göl müsterih uyusunlar Yabancı gölgesinden kurtuldu Türk vatanı

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