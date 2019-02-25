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Van merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

VAN merkezli 10 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 muvazzaf, 2 ihraç, bir öğretmen ve bir eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.  Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifresine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli 10 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 muvazzaf, 2 ihraç, bir öğretmen ve bir eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifresine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda, 9 muvazzaf, 2 ihraç, 1 öğretmen ve 1 eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpnhelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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