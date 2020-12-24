HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van merkezli 12 ilde operasyon: 21 gözaltı

Van merkezli 12 ilde operasyon: 21 gözaltı

24.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 7 paravan şirketin ve şahıslara ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasadışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu tespit edilen 28 şahıstan 21’i gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; yasadışı bahis organizasyonu içerisinde bulunan 7 paravan şirket ve 101 şahsın banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488,66 TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi.

Van merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 7 paravan şirketin ve şahıslara ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasadışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu tespit edilen 28 şahıstan 21’i gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; yasadışı bahis organizasyonu içerisinde bulunan 7 paravan şirket ve 101 şahsın banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488,66 TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “46 banka hesabına mahkeme kararı ile bloke işlemi yapılmıştır. Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2020 tarihinde 7 paravan şirketin ve şahıslara ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasadışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu tespit edilen 28 şahsın yakalanmasına yönelik Van merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonda 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasadışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar, para sayma makinesi ele geçirilmiştir. Kanuna ve hukuka aykırı her türlü bireysel ya da örgütlü faaliyetlerle mücadeleyi kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı olarak, bundan böyle de her türlü suçla ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
24 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!24 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
90 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!90 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

İncirlik Üssü'nde drone alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye ölçeğinde 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var

Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye ölçeğinde 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var

KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2020... Memur olmak için 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı puanı kaç olmalı? Atama taban puanları!

KPSS Ortaöğretim'den kaç puan alınırsa memur olunur?

Van merkezli 13 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Van merkezli 13 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Yer: İstanbul! Polisi gören çocuklar böyle kaçtı

Yer: İstanbul! Polisi gören çocuklar böyle kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.