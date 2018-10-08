Van merkezli 14 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 18 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları belirlenen 18 askeri personel gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüte üye askerlerle 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemiyle irtibat kurduklarını belirledi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Van merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, İstanbul, Giresun, Amasya, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Isparta ve İzmir'de belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalaması için de çalışma başlatıldı.
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