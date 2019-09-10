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Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

VAN merkezli 5 ilde yapılan yapılan terör operasyonunda, aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak, HDP İlçe Başkanları ve il yöneticilerinin bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 5 ilde yapılan yapılan terör operasyonunda, aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak, HDP İlçe Başkanları ve il yöneticilerinin bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 23 şüpheliye yönelik, Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkâri'de yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 tabanca, 1 şarjör, 25 fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak, HDP İlçe Başkanları ve il yöneticilerinin bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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