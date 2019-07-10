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Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

VAN merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

VAN, (DHA) - VAN merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından ardışık arama, kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi, belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman erbaş, görevden uzaklaştırılan subay, KHK ile ihraç edilen bir subay ve 3 sivil olmak üzere 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Van merkezli, İstanbul, Kayseri, Malatya, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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