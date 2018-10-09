Van merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 39 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van merkez ve ilçeler başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da PKK/KCK terör örgütü adına milislik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü
Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı
Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı
Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!
Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
'Terör örgütü özerklik ilan edecek' iddiası!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...