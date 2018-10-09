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Van merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 39 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

VAN merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van merkez ve ilçeler başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da PKK/KCK terör örgütü adına milislik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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