HABER

Van merkezli 6 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 00:55 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen 45 şüpheliye yönelik Van, İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikametgah, iş yeri ve üst aramalarında tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi eski Fidanlık Yolu Selvi Sokak'ta bulunan metruk binada yapılan aramada Kanas marka keskin nişancı tüfeği ile buna ait 239 fişek, 5 AK-47 piyade tüfeği ile bu silaha ait 81 fişek ve 9 şarjör bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!
Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ağrı Bursa gözaltı istanbul izmir mühimmat silah terör operasyonu Van

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Fenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yok

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın öğretmeni darp eden gence mahkemeden ders niteliğinde ceza!

Kadın öğretmeni darp eden gence mahkemeden ders niteliğinde ceza!

Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!

Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!

Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.