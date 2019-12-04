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Van merkezli 6 operasyonda 900 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Van merkezli 4 ilde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 799 kilogram eroin, 100 kilogram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin ve 50 kilogram asit anhidrit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van merkezli Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'de farklı tarihlerde 6 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 799 kilogram eroin, 100 kilogram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asit anhidrit bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Van'da 29, İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'de birer şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 155 bin 750 lira, 12 bin 500 dolar, 31 milyon İran Tümeni, 47 fişek, av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği, 2 kriptolu telefon, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

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Diyarbakır istanbul Kocaeli uyuşturucu operasyonu Van

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