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Van merkezli 8 ilde terör operasyonu 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Van merkezli 8 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van merkezli 8 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi serbest bırakılırken, 4 şupheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 14 Şubat 2019 günü, PKKKCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerini ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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