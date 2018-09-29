Van merkezli düzensiz göçmen operasyonu

Van merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bin 250 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile özel harekat, çevik kuvvet, terör, narkotik ve asayiş şubelerindeki 144 polisten oluşan 37 ekip, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine yönelik Van, Ankara ve Bitlis'te operasyon düzenledi.

Yaklaşık 2 ay süren operasyonda bin 250 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptığı, seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırladığı iddia edilen Van'da 26, Ankara'da 1 ve Bitlis'te 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada tüfek, tabanca, çok sayıda sahte seyahat belgesi, bunların basımında kullanılan dijital materyaller ve 9 bin 800 lira ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

