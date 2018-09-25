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Van merkezli FETÖ operasyonu: 17 asker gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

VAN merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında, 'ardışık arama' ile 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 17 asker gözaltına alındı.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında, 'ardışık arama' ile 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 17 asker gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren 'mahrem imam'ların, örgüt üyesi askerlerle 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, irtibat kurduğu belirlendi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Van merkezli Hakkari, Bitlis, Kırıkkale, Düzce, Konya, İstanbul, İzmir, Kütahya, Edirne, Osmaniye, Elazığ, Ankara, Burdur ve Isparta'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 17 asker gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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