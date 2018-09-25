Van merkezli FETÖ operasyonu: 17 asker gözaltında

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında, 'ardışık arama' ile 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 17 asker gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren 'mahrem imam'ların, örgüt üyesi askerlerle 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, irtibat kurduğu belirlendi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Van merkezli Hakkari, Bitlis, Kırıkkale, Düzce, Konya, İstanbul, İzmir, Kütahya, Edirne, Osmaniye, Elazığ, Ankara, Burdur ve Isparta'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 17 asker gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
İstanbul otogarında silahlı kavga! Yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Japonya'nın pes dedirten fantezi evleri!
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum