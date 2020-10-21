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Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 09:50 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 7 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 7 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van merkez ve ilçeleri ile Bursa ilinde olmak üzere 7 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

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